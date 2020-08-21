21 Ağustos 2020, Cuma

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Yeni golcüyü açıkladılar! "Fenerbahçe'de oynayacak"

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren ve şimdiden yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde son aşamaya gelen sarı-lacivertlilerin yeni forvetini duyurdular. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 21.08.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 09:02
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Yeni golcüyü açıkladılar! Fenerbahçe'de oynayacak

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

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Yeni golcüyü açıkladılar! Fenerbahçe'de oynayacak

Sarı-lacivertli takım, bir yandan da İtalyan ekibi Lazio'yla Vedat Muriqi'nin transferi konusunda görüşmeler yürütüyor.

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Yeni golcüyü açıkladılar! Fenerbahçe'de oynayacak

İki kulüp arasında Kosovalı golcü için anlaşma sağlanmak üzere olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe Muriqi'nin yerini dolduracağı ismi de belirledi.

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Yeni golcüyü açıkladılar! Fenerbahçe'de oynayacak

Meksika basınından TUDN'ın muhabiri Vladimir Garcia'nın paylaştığı bilgilere göre sarı-lacivertli takım, Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile anlaşmaya vardı.

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Yeni golcüyü açıkladılar! Fenerbahçe'de oynayacak

BEDELSİZ GELECEK

Fotomaç'ın derlediği haberde son olarak Meksika ekibi Tigres'te forma giyen ve şu an kulüpsüz olan Valencia, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olmadan imzayı atacak.

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