21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Luiz Gustavo kararını verdi! Erol Bulut...

Gustavo için karar verildi! Erol Bulut...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un ilgisi olduğu bilinen için Fenerbahçe Yönetimi son kararını verdi. Teknik direktör 'un takımda kalmasını istediği Brezilyalı futbolcu, gelecek sezon da çubuklu formayı giyecek.

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasına giren , uzun süredir Lyon'un kıskacındaydı. Fransız ekibi, 7 milyon euro ile kapısını çaldığı sarı-lacivertlilere son olarak 8.5 milyon Euro'luk bir bonservis teklifinde bulunmuştu. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Sambacı'nın satılmasını istemezken, teknik direktör da bu konudaki düşüncesini yönetime iletmişti. Genç hocanın da takımda kalmasını beklediği 33 yaşındaki orta sahayla ilgili yönetim kararını verdi. Gelecek sezon şampiyonluktan başka bir hedefi olmayan Fenerbahçe, Gustavo için Lyon'a olumsuz yanıt verdi.

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