Son dakika: Fenerbahçe için Nikola Kalinic iddiası!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe durmuyor. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic'e yüksek bir teklif yaptı.

Vedat Muriqi için Lazio ile anlaşmak üzere olan Fenerbahçe, yıldız futbolcunun boşluğunu doldurmak için arayışlarını sürdürüyor. İtalya'nın köklü gazetelerinden Calcio Mercato, Fenerbahçe'nin Nikola Kalinic'e yüksek bir teklif yaptığını yazdı. Nikola Kalinic ile Beşiktaş'ın da ismi geçiyordu.

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