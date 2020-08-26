26 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe için Nikola Kalinic iddiası!

Fenerbahçe için Nikola Kalinic iddiası!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

Transferin hızlı takımı durmuyor. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, forması giyen 'e yüksek bir teklif yaptı.

Vedat Muriqi için Lazio ile anlaşmak üzere olan , yıldız futbolcunun boşluğunu doldurmak için arayışlarını sürdürüyor. 'nın köklü gazetelerinden Calcio Mercato, Fenerbahçe'nin 'e yüksek bir teklif yaptığını yazdı. Nikola Kalinic ile 'ın da ismi geçiyordu.

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