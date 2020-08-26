Fenerbahçe'de Lemos ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası kampında sürdürdü. Sarı lacivertli ekibin Las Palmas'tan kadrosuna kattığı Uruguaylı yıldızı Mauricio Lemos ilk idmanına çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı lacivertli ekibin Uruguaylı yıldızı Mauricio Lemos Teknik Direktör Erol Bulut ve takımla bir araya gelerek ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mauricio Lemos'un da kampa katıldığı, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarıyla tanıştığı aktarıldı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.







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