21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe formülü belirledi! Edin Visca geliyor

F.Bahçe formülü belirledi! Visca geliyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.08.2020

Fenerbahçe'nin uzun yıllardır süren ısrarı sürüyor. Sarı-lacivertliler, Boşnak futbolcuyu kadrosuna katmak için formülünü belirledi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonlardan bu yana Fenerbahçe'nin listesinde yer alan , yine gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin başkanı , Mame Thiam transferinde olduğu gibi Boşnak oyuncu için de bizzat görüşmelere katıldı. Emre Belözoğlu ile birlikte Başakşehir Başkanı 'la görüşen Ali Koç'un tüm şartları zorladığı öğrenildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir'in 30 yaşındaki kanat oyuncusunun satışı konusunda bedeli yüksek tutan Gümüşdağ'ın takas tekliflerine de sıcak bakmadığı ifade edildi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi kalan Visca'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Koç'un elini güçlendirirken, sarı-lacivertlilerin bir miktar para ve iki oyuncu takasıyla bu transferi bitirmek istediği iddia ediliyor.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, takımın hücumunda büyük rol oynuyor. İstanbul ekibiyle 347 maça çıkan Boşnak futbolcu, 100 kez rakip fileleri havalandırırken, 98 de asist yaptı. (Fotomaç)

F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Sosa'nın ardından 5 imza daha haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin gündemindeydi! Başakşehir devrede... F.Bahçe'nin gündemindeydi! Başakşehir devrede...
Bastos'ta işlem tamam! Takıma katılacağı tarih... Bastos'ta işlem tamam! Takıma katılacağı tarih...
Gustavo için karar verildi! Erol Bulut... Gustavo için karar verildi! Erol Bulut...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör