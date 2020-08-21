Fenerbahçe formülü belirledi! Edin Visca geliyor
Fenerbahçe'nin uzun yıllardır süren Edin Visca ısrarı sürüyor. Sarı-lacivertliler, Boşnak futbolcuyu kadrosuna katmak için formülünü belirledi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonlardan bu yana Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Edin Visca, yine gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Mame Thiam transferinde olduğu gibi Boşnak oyuncu için de bizzat görüşmelere katıldı. Emre Belözoğlu ile birlikte Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşen Ali Koç'un tüm şartları zorladığı öğrenildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir'in 30 yaşındaki kanat oyuncusunun satışı konusunda bedeli yüksek tutan Gümüşdağ'ın takas tekliflerine de sıcak bakmadığı ifade edildi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi kalan Visca'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Koç'un elini güçlendirirken, sarı-lacivertlilerin bir miktar para ve iki oyuncu takasıyla bu transferi bitirmek istediği iddia ediliyor.
HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, takımın hücumunda büyük rol oynuyor. İstanbul ekibiyle 347 maça çıkan Boşnak futbolcu, 100 kez rakip fileleri havalandırırken, 98 de asist yaptı. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama