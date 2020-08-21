21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe istiyordu! Başakşehir ve Beşiktaş peşine düştü

F.Bahçe istiyordu! Süper Lig devleri peşine düştü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, gündemine Lazio'dan Bastos'u almıştı. Sarı-lacivertliler oyuncu için girişimlerde bulunurken, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Beşiktaş transferde devreye girdi. İşte detaylar...

, , Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna katan, Sosa için de kısa süre içinde duyuruda bulunması beklenen sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kanarya, savunmaya yapacağı takviye konusunda da aradığı ismi bulmuştu.

Uzun süredir Vedat Muriqi'nin satışı konusunda Lazio ile pazarlık halinde olan yönetim, İtalyan ekibinin stoperi Bastos'un transferini de bitirmek istiyordu. Ancak, devreye Süper Lig devleri girdi.

Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş ve Başakşehir, Lazio'nun stoperi Bastos'la ilgileniyor. Bastos yarışında ise, Başakşehir'e daha yakın.

176 MAÇ 13 GOL, 1 ASİST

Avrupa kariyerinde Rostov ve Lazio formaları giyen Bastos, bu iki takımla 176 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 de gol sevinci yaşayan Angolalı stoper, 1 de asist yaptı. Kariyerinde 2 kırmızı gören 29 yaşındaki futbolcu, 28 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

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