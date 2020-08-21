21 Ağustos 2020, Cuma
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Fenerbahçe'den stopere dev takviye! Marcel Tisserand...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.
Geçtiğimiz sezon özellikle Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında bu bölgede sıkıntı çeken Fenerbahçe, aynı hataya gelecek sezon düşmek istemiyor.
Sarı-lacivertli ekip stoper transferinde gaza basmaya hazırlanırken, gündeme ise flaş bir isim girdi. TRT Spor'un haberine göre; Kanarya, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.
27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 23 maçta forma giydi. 1 gol, 2 asist üreten Kongolu defans oyuncusunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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