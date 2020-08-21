21 Ağustos 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Erol Bulut yönetime bildirdi

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve takviyelerini bir bir açıklayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transferler kadar takımdan ayrılacak isimlerin de merak edildiği sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, kadroda düşünmediği 4 oyuncuyu yönetime bildirdi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 17:11
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Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Erol Bulut yönetime bildirdi

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yaptı.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Erol Bulut yönetime bildirdi

Sarı-lacivertliler, Genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile birlikte Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam ve Sinan Gümüş'le sözleşme imzalayarak imza şov yaptı.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Erol Bulut yönetime bildirdi

Arjantinli yıldız Jose Sosa ile de her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde operasyon sürecek.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Erol Bulut yönetime bildirdi

Transferde hamlelerine devam edecek olan sarı-lacivertli takımda gözler ayrılacak isimlere çevrildi.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Erol Bulut yönetime bildirdi

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM
Kadroda büyük bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de gönderilecek isimler konuşulmaya başlandı.

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