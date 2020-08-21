Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Erol Bulut yönetime bildirdi

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve takviyelerini bir bir açıklayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transferler kadar takımdan ayrılacak isimlerin de merak edildiği sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, kadroda düşünmediği 4 oyuncuyu yönetime bildirdi. İşte o isimler...