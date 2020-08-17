Sadık’tan mesaj var

Sakatlıktan tamamen kurtulan Sadık, yeni sezon öncesi umutlu. F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, 8.5 aylık zor bir süreç geçirdiğini belirtip, "Eksiklerim var, biraz uzak kalmanın vermiş olduğu dezavantajı İstanbul maçında hissettim. Çok çalışarak takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

Sakatlıktan tamamen kurtulan Sadık, yeni sezon öncesi umutlu. F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, 8.5 aylık zor bir süreç geçirdiğini belirtip, "Eksiklerim var, biraz uzak kalmanın vermiş olduğu dezavantajı İstanbul maçında hissettim. Çok çalışarak takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

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