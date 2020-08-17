17 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Sadık’tan mesaj var

Sadık’tan mesaj var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Sakatlıktan tamamen kurtulan Sadık, öncesi umutlu. F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, 8.5 aylık zor bir süreç geçirdiğini belirtip, "Eksiklerim var, biraz uzak kalmanın vermiş olduğu dezavantajı İstanbul maçında hissettim. Çok çalışarak takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

Sakatlıktan tamamen kurtulan Sadık, öncesi umutlu. F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, 8.5 aylık zor bir süreç geçirdiğini belirtip, "Eksiklerim var, biraz uzak kalmanın vermiş olduğu dezavantajı İstanbul maçında hissettim. Çok çalışarak takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

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