21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Limnios iddiası

Limnios iddiası
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.08.2020

transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler ayrıca Dimitris Limnios'u da gündemine aldığı iddia edildi.

transferinde için temaslarını sürdüren Fenerbahçe'nin Dimitris Limnios'u da gündemine aldığı iddia edildi. PAOK ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan futbolcuyla temasa geçtiği ileri sürülen sarı-lacivertlilerin bu oyuncuyu alternatif olarak belirlediği kaydedildi. Kanat için öncelikli isim olan Visca'da olumsuz bir sonuç alınması halinde 22 yaşındaki Limnious'a imza attırılması hedefleniyor.

Stoper transferi Muriqi'den! Listedeki 2 isim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin gündemindeydi! Başakşehir devrede... F.Bahçe'nin gündemindeydi! Başakşehir devrede...
F.Bahçe formülü belirledi! Visca geliyor F.Bahçe formülü belirledi! Visca geliyor
Bastos'ta işlem tamam! Takıma katılacağı tarih... Bastos'ta işlem tamam! Takıma katılacağı tarih...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör