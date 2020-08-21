21 Ağustos 2020, Cuma
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Fenerbahçe için Limnios iddiası
Kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Edin Visca için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler ayrıca Dimitris Limnios'u da gündemine aldığı iddia edildi.
Kanat transferinde Edin Visca için temaslarını sürdüren Fenerbahçe'nin Dimitris Limnios'u da gündemine aldığı iddia edildi. PAOK ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan futbolcuyla temasa geçtiği ileri sürülen sarı-lacivertlilerin bu oyuncuyu alternatif olarak belirlediği kaydedildi. Kanat için öncelikli isim olan Visca'da olumsuz bir sonuç alınması halinde 22 yaşındaki Limnious'a imza attırılması hedefleniyor.
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