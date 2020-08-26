26 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Sinan Gümüş: Teknik heyet ve yönetim bana inandıkları ve güvendikleri için buraya geldim

Sinan Gümüş'ten Erol Bulut açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

'nin yeni transferi Topuk yaylasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Yıldız futbolcu '' Teknik heyet ve yönetim bana inandıkları ve güvendikleri için buraya geldim'' ifadelerinde bulundu.

Sinan Gümüş sezon öncesi kampta değerlendirmelerde bulundu.

BİR HAFTA ÖNCE İMZALARI ATTIK
Tam 1 hafta önce imzalar atıldı. Çok mutlu ve gururluyum. Böyle büyük bir ailenin parçası olduğum için mutluyum. Dört gözle bekliyordum. Yaklaşık 5 gün önce takıma katıldım. Çok güzel geçiyor. İdmanlar biraz ağır ve yoğun geçiyor.
Teknik heyetle güzel görüşmelerimiz oldu. Bana inandıkları, bana güvendikleri için buraya geldim. Podolski'nin söylediklerini internetten okudum. Ona saygı duyuyorum ama ben tercihimin arkasındayım. Dört gözle sezonun başlamasını bekliyorum.

FERDİ ÇOK YETENEKLİ BİR FUTBOLCU
Ferdi Kadıoğlu çok yetenekli bir oyuncu ama burada önemli olan istikrar. Kendisi benim rakibim değil kardeşim.

Buradan Antalyaspor'a, taraftarlarına ve Başkan Ali Şafak Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Onlar da beni transfer etmek istediler ama olmadı, 5-6 sene sonra ne olacağı belli olmaz

SİNAN GÜMÜŞ'ÜN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Tecrübeli futbolcu 29 numarayı giyecek.

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