Allahyar'a Adanaspor talip oldu!
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Allahyar Sayyadmanesh'e sürpriz bir talip çıktı. İranlı futbolcu için TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un sarı-lacivertli kulübe kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'ye geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh, bekleneni veremeyince geçen sezon TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralanmıştı. Bu sezon da İranlı futbolcuyu kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki forveti kiralamayı planlıyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'ye birçok teklif geldiği belirtilirken, Allahyar'a son olarak Adanaspor'un talip olduğu iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre TFF 1. Lig temsilcisi, Allahyar için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu. Sarı-lacivertlilerin gelecek diğer teklifleri de bekleyeceği ve ona göre bir karar vereceği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama