21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Allahyar'a Adanaspor talip oldu!

Allahyar'a sürpriz talip! Teklif yapıldı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

'nin gözden çıkardığı 'e sürpriz bir talip çıktı. İranlı futbolcu için  1. Lig ekibi 'un sarı-lacivertli kulübe kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

'ye geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen , bekleneni veremeyince geçen sezon 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralanmıştı. Bu sezon da İranlı futbolcuyu kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki forveti kiralamayı planlıyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'ye birçok teklif geldiği belirtilirken, Allahyar'a son olarak 'un talip olduğu iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre TFF 1. Lig temsilcisi, Allahyar için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu. Sarı-lacivertlilerin gelecek diğer teklifleri de bekleyeceği ve ona göre bir karar vereceği ifade edildi.

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