17 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Yıldız avı da sürüyor

Yıldız avı da sürüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, geleceğin yıldızları için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Türkiye'de ve birçok Avrupa ülkesinde taramalara devam ediyor. 'nın belirlenen isimlere de vakit kaybetmeden imza attıracağı belirtiliyor.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, geleceğin yıldızları için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Türkiye'de ve birçok Avrupa ülkesinde taramalara devam ediyor. 'nın belirlenen isimlere de vakit kaybetmeden imza attıracağı belirtiliyor.

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