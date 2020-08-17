Yıldız avı da sürüyor

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, geleceğin yıldızları için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Türkiye'de ve birçok Avrupa ülkesinde taramalara devam ediyor. Kanarya'nın belirlenen isimlere de vakit kaybetmeden imza attıracağı belirtiliyor.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, geleceğin yıldızları için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Türkiye'de ve birçok Avrupa ülkesinde taramalara devam ediyor. Kanarya'nın belirlenen isimlere de vakit kaybetmeden imza attıracağı belirtiliyor.

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