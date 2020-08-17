İşte Isla’nın yeni adresi

Tam 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mauricio Isla'nın yeni adresi belli oldu. İspanyol Real Betis, Arjantin ekibi Boca Juniors ile Brezilya temsilcisi Flamengo'nun ısrarcı olduğu Şilili futbolcu, tercihini yaptı. 32 yaşındaki sağ bek, Flamengo ile anlaştı. Tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı açıklandı.

Tam 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mauricio Isla'nın yeni adresi belli oldu. İspanyol Real Betis, Arjantin ekibi Boca Juniors ile Brezilya temsilcisi Flamengo'nun ısrarcı olduğu Şilili futbolcu, tercihini yaptı. 32 yaşındaki sağ bek, Flamengo ile anlaştı. Tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı açıklandı.

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