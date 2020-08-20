20 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Mert Hakan Yandaş'ın forma numarası belli oldu

Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda 4 yıllık sözleşme imzaladığı Mert Hakan Yandaş'ın forma numarası belli oldu. 26 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda 8 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe, Sivasspor'daki sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı uzun süren uğraşlar sonucunda kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takımın imza töreni düzenlediği yıldız orta saha, böyle bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti ve sezonun başlaması için sabırsızlandığını söyledi.

8 NUMARAYI GİYECEK!
Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da olduğu gibi Fenerbahçe takımında da 8 numaralı formayı giyecek.

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