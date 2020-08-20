Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, günü 2 antrenmanla noktaladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, 3'erli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

DİĞER