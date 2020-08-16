Mesut Özil bombası! Fenerbahçe derken...
Mesut Özil'i gözden çıkaran ve pek çok takıma öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Bu teklif yönetimin ilgisini çekerken, Mesut’un mali şartlarının araştırılması kararı alındı.
Avrupa'nın önde gelen isimleri arasında yer alan ve birçok takımın hayallerini süsleyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da gündemine geldi. 31 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe, Başakşehir ve Milan dahil Avrupa'nın pek çok takımına öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı ekibe, İngiltere'den sürpriz bir belge gönderildi. Raul Sanllehi imzalı resmi belgede, G.Saray'a Arsenal ile bir yıl sözleşmesi kalan Mesut Özil'le görüşmesi için yetki belgesi yer aldı.
Bu belge sonucunda Galatasaray'ın Mesut'u ikna etmesi durumunda ikili görüşmelerin sağlanması için kulüp tarafından yetkilendirilen profesyonelin şahsi mail adresi ve telefon numarası yer aldı. Ayrıca hem Mesut'un, hem de menajerinin kontak numara ve adresleri verildi. Galatasaray'a Mesut ile anlaşma sağlaması durumunda Arsenal olarak her türlü kolaylığın sağlanacağı hatırlatıldı. Belgenin sonunda da "bol şans" dilendi. Bu durum heyecana yol açarken oyuncunun mali şartlarının öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.
NASIL GELECEK?
Galatasaray'da listenin başına Mesut Özil yazıldı. Fatih Terim de Mesut'u çok isterken hemen şartlar gözden geçirildi. Falcao, Belhanda, Feghouli, Marcao, Luyindama ve Diagne'den birisinin satılması halinde gelecek para Mesut Özil için kullanılacak.
YOK ETMEK İSTİYORLAR!
Mesut, Arsenal'in koronavirüs maaş kesintisini 'aceleye getirildiği' için reddettiğini ve o zamandan beri oynamamasının nedeni olabileceğini söyledi. Başarılı futbolcu, "Son iki yıldır beni yok etmek için uğraşan insanlar var" demişti.
BAŞKAN ONAYLADI
Kulüp profesyonelleri, Arsenal'den Mesut için gelen belgeyle heyecanlandı. Çünkü bu tarz görüşme izni olan belgeler ancak başvurulduğu zaman hazırlanan belgelerdir. Bu yüzden İkinci Başkan Albayrak'a belge gösterildi. Ardından Başkan Cengiz'in onayı ile belgeyle ilgili Arsenal'den bilgi talep edildi.
BÜYÜK DÜŞÜŞ
Arsenal'de bu sezon 18 Premier Lig maçında süre alan Mesut Özil yalnızca 1 gol ve 2 asist üretebildi. Yıldız oyuncu, istatistiksel olarak kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi.
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