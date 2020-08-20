20 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Lazio'ya flaş talep! Vedat Muriqi için...

F.Bahçe'den Lazio'ya flaş talep! Vedat Muriqi için...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi pazarlığı farklı bir boyut kazandı. İtalyan ekibinin 16+3 milyon Euro'luk teklifi reddeden sarı-lacivertliler, Lazio'ya yeni bir teklifte bulundu. Kanarya, Kosovalı golcü için Caicedo ve Bastos ile beraber 15 milyon Euro istedi. İşte detaylar...

Geçen sezonun flaş ismi Vedat Muriqi için Lazio ile uzun süredir yapılan pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübünün 16+3 milyon Euro'luk önerisine 'evet' diyen ancak paranın 3 yılda ödenmesini kabul etmeyen Fenerbahçe masaya çarpıcı bir teklif koydu.

İKİSİ DE TRANSFER GÜNDEMİNDE
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler Lazio'dan, transfer gündeminde yer alan savunma oyuncusu Bastos ile beraber forvet oyuncusu Felipe Caicedo ve 15 milyon Euro istedi.

15 MİLYONU FAZLA BULDULAR
İtalyan kulübünün Bastos ve Caicedo'yu vermeye sıcak baktığı ancak 15 milyon Euro'yu fazla bulduğu öğrenildi. Lazio'nun kesin yanıtını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.

BULUT TRANSFERE ONAY VERDİ
Eğer Lazio'nun yanıtı olumsuz olursa, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinden bağımsız olarak Bastos ve Caiceo için pazarlık yapacağı öğrenildi. Erol Bulut iki isme de onay verdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 9 GOL ATTI
Serie A'da geçen sezonun flaş takımı Lazio'da devamlı forma şansı bulan Felipe Caicedo 30 maçta 9 gol attı. Ekvador'lu yıldız 5 de asist yaptı.

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