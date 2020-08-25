25 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Pirlo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran transfer açıklaması! Gonzalo Higuain...

Pirlo'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran açıklama! Higuain...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Vedat Muriqi için Lazio ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de golcü arayışları hız kazanırken, gündeme gelen isimlerden biri de Gonzalo Higuan olmuştu. Juventus'un yeni , yaptığı açıklamada Arjantinli forvetin takımdan ayrılacağını açıkladı.

Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekibi Lazio ile her konuda anlaşma sağlamasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertli takıma Higuain müjdesini Juventus verdi.

"TAKIMDAN AYRILACAK"
41 yaşındaki İtalyan efsanesi yaptığı açıklamada, "Gonzalo Higuain ile konuştuk, bu yaz takımdan ayrılacak. Bizim projemizin bir parçası değil, onu göndermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR!
MLS Ligi'nden talipleri olduğu belirtilen 32 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha Avrupa'da oynamak istediği bildirildi. Fenerbahçe yönetiminin Higuain ile kısa sürede masaya oturacağı ve mali şartlar konusunda görüşme sağlayacağı öne sürüldü.

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