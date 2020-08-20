20 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Bakasetas’a markaj

Bakasetas’a markaj
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve listesinde birçok isim yer alan F.Bahçe'de operasyon sürüyor.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve listesinde birçok isim yer alan F.Bahçe'de operasyon sürüyor. Sarı-lacivertliler, Bakasetas'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isTeyen Fenerbahçe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor. Daha önce Jailson ile artı 2 milyon euro bedelle Bakasetas için Alanya'ya teklif yapan F.Bahçe'nin bir futbolcusunu daha önereceği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun da sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı ileri sürülüyor
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