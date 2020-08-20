Bakasetas’a markaj

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve listesinde birçok isim yer alan F.Bahçe'de operasyon sürüyor.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

Hareketli bir transfer dönemi geçiren ve listesinde birçok isim yer alan F.Bahçe'de operasyon sürüyor. Sarı-lacivertliler, Bakasetas'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isTeyen Fenerbahçe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor. Daha önce Jailson ile artı 2 milyon euro bedelle Bakasetas için Alanya'ya teklif yapan F.Bahçe'nin bir futbolcusunu daha önereceği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun da sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı ileri sürülüyor