Fenerbahçe'den KAP açıklaması! Vedat Muriqi...

Son iki sezonda zirvenin bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sezonun sona ermesinin ardından transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan ve takviyelerini tek tek açıklayan sarı-lacivertlilerde çalışmalar devam ederken, yönetimin Süper Lig'de çok konuşulacak bir takas hamlesine hazırlandığı ve transferde Emre Belözoğlu'nun bizzat devrede olduğu öğrenildi. İşte hedefteki yıldız isim ve takasta kullanılması planlanan oyuncular... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri