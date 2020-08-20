20 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den KAP açıklaması! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'den KAP'a Vedat Muriqi açıklaması!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

, Kosovalı golcüsü 'nin İtalya Serie A takımlarından Lazio ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirerek bu haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

A Takımı oyuncularımızdan 'ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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