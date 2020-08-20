20 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski sağ beki Isla Flamengo'ya transfer oldu!

İmzayı attı! Yeni takımı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni kulübü belli oldu. Şilili sağ bek, Flamengo ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenen Mauricio Isla, imzayı attı. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şilili futbolcu, takımlarından Flamengo ile sözleşme imzaladı.
Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın yeni kulübü belli oldu.Flamengo'nun 'la anlaşan Rafinha'nın yerine Isla'yı kadrosuna dahil ettiği bildirildi. Bu aynı zamanda Isla'nın Güney Amerika'daki ilk profesyonel kariyer deneyimi de olacak. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, futbola ülkesi takımlarından Universidad Catolica'da başladı ancak ilk profesyonel kontratını Udinese ile imzalamıştı.

Marsilya, Juventus ve Queens Park Rangers gibi takımlarda da forma giyen Şilili yıldız, kariyerini Brezilya'da sürdürecek.

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