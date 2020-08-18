Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum!

İki sezondur istenilen sonuçları elde edemeyen ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla harekete geçen Fenerbahçe birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de özellikle stoper, orta saha, kanatlar ve forvete yeni adaylar eklendi. Thiam, Perotti, Jahovic, Caicedo gibi isimler Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki futbolcuların son durumu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

ADIS JAHOVIC

Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızı Vedat Muriç'in 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya satılması halinde Adis Jahovic'i kadrosuna katacak. Kanarya, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcüyü takas yoluyla renklerine bağlayacak.

BLEND BAFTIU

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, KF Ballkani forması giyen Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu'ya talip oldu. Fenerbahçe ve Balkani kulübü arasında son görüşmelerin yapıldığı iddia edildi.

SARR

Fenerbahçe bonservisi elinde olan Malang Sarr için resmi teklif yapmıştı. Fenerli kurmaylar Fransız stoperden menajeri aracılığıyla bir an önce cevabını vermesini istedi.

NIKOLA KALINIC

Atletico Madrid forması giyen yıldız forvet Nikola Kalinic'in adı son günlerde Beşiktaş ile anılıyordu. İspanyol basını yıldız forvete en iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığını belirtti.

MAURICIO LEMOS

Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği İspanyol kulübü Las Palmas'ın Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'un önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ALPARSLAN ÖZTÜRK

Fenerbahçe'nin gündeminde uzun süredir yer alan Göztepeli Alparslan Öztürk ile görüşmeler sürüyor. Kısa süre içerisinde transferin çözüme kavuşması bekleniyor.

MAME THIAM

Sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.Thiam 3 yıllığına Fenerbahçe'ye imza attı.

PEROTTI

Roma ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde duyurmanın planlarını yapıyor. 4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun İstanbul'a gelip imza attıktan sonra Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alması bekleniyor.

CAICEDO

Lazio ile Vedat Muriqi görüşmesi yapan sarı-lacivertli ekibin, İtalyan takımının Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo'yu sorduğu öğrenildi.

LOIC REMY

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Loic Remy için Beşiktaş da devreye girdi. Beşiktaş'ın devreye girmesi ve Fenerbahçe'nin Mame Thiam'ı transfer etmesiyle bitlikte transfer askıya alınabilir.

GENTIAN SELMANI

Yedek kaleci Harun Tekin'le yolları ayırmaya karar veren Fenerbahçe, Menemenspor'da forma giyen Gentian Selmani için teklif yapmıştı. Selmani ile anlaşan yönetim, Ege kulübünün talepleri sonrası geri adım attı. Sarı-Lacivertliler transferde şu an beklemeye geçmiş durumda.

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