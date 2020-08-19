Son dakika: Fenerbahçe Terence Kongolo için teklif yaptı!

Fenerbahçe Huddersfield forması giyen stoper Terence Kongolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Manu Lunjon'un paylaştığı bilgilere göre, Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

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