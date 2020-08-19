19 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Terence Kongolo için teklif yaptı!

Fenerbahçe'ye yeni stoper adayı! Teklif yapıldı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

Huddersfield forması giyen stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren , aradığı stoperi 'de buldu. Manu Lunjon'un paylaştığı bilgilere göre, Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan 'ya Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

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