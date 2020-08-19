Fuat Çapa: Thiam'ın fizik gücü çok yüksek
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam'ı eski hocası Fuat Çapa anlattı. Tecrübeli teknik adam Thiam için yaptığı değerlendirmede'' Fizik gücü çok yüksek ve her iki ayağını da olağanüstü kullanıyor'' ifadelerinde bulundu.
Kasımpaşa'nın, 2 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen bedelsiz olarak verdiği Thiam'ın özelliklerini, bu oyuncudan en iyi verimi alan teknik direktör olan Fuat Çapa anlattı
Tecrübeli çalıştırıcı, sakat ya da cezalı olmadığı zamanlarda sürekli ilk 11'de oynattığı Fenerbahçe'nin yeni transferini şu sözlerle anlattı:
HEM KANAT HEM SANTRFOR
Çok yönlü bir oyuncu. Biz hem kanatlarda hem de santrforda oynattık. Ağırlıklı olarak sol kanatta hem defansif hem de forvet olarak kullandık.
BiZDE 60 METRELiK MESAFEDE OYNADI
Kasımpaşa'da 60 metrede oynuyordu, Fenerbahçe'de 30 metrelik mesafede oynayacak. Dolayısıyla yeni takımında daha etkili olacağı kanaatindeyim.
HER iKi AYAĞINI DA iYi KULLANIYOR
İki ayağını da çok iyi kullanıyor. Hava toplarında da oldukça kontrollü ve rahat hareket ediyor.
FiZiK GÜCÜ ÇOK YÜKSEK
Takım antrenmanları dışında ekstra çalışmalar yapıyor. Kendisine çok iyi bakıyor. Bu nedenle de her zaman fit ve fizik gücü oldukça yüksek. Her maça hazır şekilde çıkar.
KOITA İLE SÜPER İKİLİ OLMUŞLARDI
Kasımpaşa'da Fode Koita ile süper bir ikili olmuşlardı. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlardı. Fenerbahçe'de teknik direktörün vereceği görev ve kimlerle oynayacağı önemli.
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