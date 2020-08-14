14 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

İşte Lemos gerçekleri

İşte Lemos gerçekleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Las Palmas Başkanı Ramirez, futbolcuları Lemos için F.Bahçe ile anlaştıklarını açıklamıştı. 'nın önde gelen gazetelerinden Marca da dün bu transferle ilgili detayları paylaştı.

Las Palmas Başkanı Ramirez, futbolcuları Lemos için F.Bahçe ile anlaştıklarını açıklamıştı. 'nın önde gelen gazetelerinden Marca da dün bu transferle ilgili detayları paylaştı. Palmas'ın en çok kazanan futbolcusu olan 24 yaşındaki Uruguaylı stoper için İspanyol temsilcisinin 3 milyon euro bonservis bedeli alacağı vurgulandı.
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