Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıkları başladı
Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin Erol Bulut yönetiminde yapmış olduğu çalışma 1.5 saat sürdü.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlık kampı için bulunduğu Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli ekip, basına açık yapılan antrenmanda teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı.
Sabah idmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra kuvvet, pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmasıyla son buldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Filip Novak salonda çalışmalarını sürdürürken, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Mame Thiam takımla antrenmanda yer aldı.
Topuk Yaylası Tesisleri'nde 10 gün kamp yapacak Fenerbahçe takımının, Alanyaspor ve Fatih Karagümrükspor ile hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.
Takım, hazırlık çalışmalarını akşam yapacağı idmanla sürdürecek.
Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında antrenmanı takip eden basın mensupları ateş ölçümü ve maske şartıyla tesislere alındı. Test yapılan tesis çalışanlarının da takım tesiste bulunduğu sürece evlerine gitmeyeceği belirtildi.
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