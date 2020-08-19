Bastos'ta işlem tamam! Son söz Erol Bulut'un
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir görüştüğü Lazio'nun stoperi Bastos ile her konuda anlaşmaya vardı. Teknik direktör Erol Bulut'un, Angolalı yıldıza onay vermesi halinde transfer resmen açıklanacak.
Transfer sezonuna hızlı giren ve birçok eksik bölgesine takviye yapan Fenerbahçe, stoper mevkisi için de Lazio'nun yıldızı Bastos'u gündemine almıştı.
Sarı-lacivertlilerin, Angolalı stoperle birkaç gündür sürdürdüğü görüşmeler mutlu sonla noktalandı. TRT Spor'un haberine göre Kanarya, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla her konuda anlaştı.
GÖZLER EROL BULUT'TA
Bastos ve kulübü Lazio ile el sıkışan Fenerbahçe yönetiminin, transferi resmiyete dökmek için teknik direktör Erol Bulut'un raporunu beklediği kaydedildi. Bulut'un onay vermesi halinde Bastos transferi resmen açıklanacak.
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