19 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Bastos'ta işlem tamam! Son söz Erol Bulut'un

Ve stoper transferi tamam! Son söz Bulut'un
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

 çalışmalarını sürdüren , bir süredir görüştüğü Lazio'nun stoperi Bastos ile her konuda anlaşmaya vardı. Teknik direktör  Bulut'un, Angolalı yıldıza onay vermesi halinde transfer resmen açıklanacak.

sezonuna hızlı giren ve birçok eksik bölgesine takviye yapan , stoper mevkisi için de Lazio'nun yıldızı Bastos'u gündemine almıştı.

Sarı-lacivertlilerin, Angolalı stoperle birkaç gündür sürdürdüğü görüşmeler mutlu sonla noktalandı. Spor'un haberine göre Kanarya, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla her konuda anlaştı.

GÖZLER EROL BULUT'TA

Bastos ve kulübü Lazio ile el sıkışan Fenerbahçe yönetiminin, transferi resmiyete dökmek için teknik direktör Bulut'un raporunu beklediği kaydedildi. Bulut'un onay vermesi halinde Bastos transferi resmen açıklanacak.

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