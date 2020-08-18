18 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Etxebarria iddiası

Etxebarria iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

Teknik direktör yönetiminde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen için iddialarına da her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez İspanyollar, sarı-lacivertliler için bir transfer haberi yazdı. Gazetesi, Kanarya'nın 7 sezon oynadığı ile sözleşmesi sona eren ile ilgilendiğini ileri sürdü.

Teknik direktör yönetiminde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen için iddialarına da her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez İspanyollar, sarı-lacivertliler için bir transfer haberi yazdı. Gazetesi, Kanarya'nın 7 sezon oynadığı ile sözleşmesi sona eren ile ilgilendiğini ileri sürdü. Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadığı İspanyol ekibinde sözleşmesi uzatılmayan 33 yaşındaki merkez orta saha için Yunan ekibi Panathinaikos'un da devrede olduğu belirtildi. Oyunun her iki yönünü de kullanan İspanyol futbolcu, uzaktan sert şutlarıyla biliniyor.
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