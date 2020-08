Etxebarria iddiası

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe için transfer iddialarına da her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez İspanyollar, sarı-lacivertliler için bir transfer haberi yazdı. AS Gazetesi, Kanarya'nın 7 sezon oynadığı Athletic Bilbao ile sözleşmesi sona eren Benat Etxebarria ile ilgilendiğini ileri sürdü.

