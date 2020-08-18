18 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe'de

Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe'de
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.08.2020

öncesi tüm kategorilerde hareketli bir süreçten geçen , altyapı kadrosuna sürpriz bir ismi kattı. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski futbolcu , sarı-lacivertlilerde altyapı antrenörü olarak göreve başladı.

Yeni sezon öncesi tüm kategorilerde hareketli bir süreçten geçen , altyapı kadrosuna sürpriz bir ismi kattı. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski futbolcu , sarı-lacivertlilerde altyapı antrenörü olarak göreve başladı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Ekşioğlu, "Bugün (dün) benim için bir milat. İçinden geldiğim çok sevdiğim yeşil sahalara 'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe çatısı altında yeni nesilleri, geleceğin karakterli ve donanımlı futbolcularını yetiştirmek üzere geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Transfer şov başlıyor! Topuk Yaylası'nda yıldızlar geçidi Transfer şov başlıyor! Topuk Yaylası'nda yıldızlar geçidi
Altıparmak açıkladı! Thiam ve F.Bahçe... Altıparmak açıkladı! Thiam ve F.Bahçe...
Muriqi'nin ardından bir Kosovalı daha! Resmi teklif yapıldı Muriqi'nin ardından bir Kosovalı daha! Resmi teklif yapıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör