18 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı

Yıldız isme büyük şok! Silahlı saldırganlar...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

'nin transfer gündeminde yer alan  'nın kız kardeşi Erci Valencia, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Erci Valencia'nın çalıştığı oteli basarak eylemi gerçekleştiren saldırganlar polise ihbar edildi.

Adı son dönemde ile anılan Ekvador'lu futbolcu , büyük bir şok yaşadı. Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, çalıştığı otele baskın yapan silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Ekvadorlu gazeteci Carlos Sacoto'nun iddiasına göre, Erci Valencia'nın çalıştığı oteli basan bir grup silahlı şahıs, Ekvadorlu futbolcunun kardeşini kaçırırken, olay yerinden kaçmayı başaran başka bir çalışan durumu polise ihbar etti.



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