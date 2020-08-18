18 Ağustos 2020, Salı
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Fenner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Erci Valencia'nın çalıştığı oteli basarak eylemi gerçekleştiren saldırganlar polise ihbar edildi.
Adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Ekvador'lu futbolcu Enner Valencia, büyük bir şok yaşadı. Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, çalıştığı otele baskın yapan silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldığı belirtildi.
Ekvadorlu gazeteci Carlos Sacoto'nun iddiasına göre, Erci Valencia'nın çalıştığı oteli basan bir grup silahlı şahıs, Ekvadorlu futbolcunun kardeşini kaçırırken, olay yerinden kaçmayı başaran başka bir çalışan durumu polise ihbar etti.
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