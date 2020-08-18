18 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de!

Mame Thiam resmen F.Bahçe'de!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren , Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Mame Thiam ile görüşmelere başlamıştı. Sarı-lacivertliler 27 yaşındaki forveti, 3 yıllığına renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Yeni sezon için çalışmalarını devam ettiren transferin en hareketli takımlarından biri olarak göze çarpıyor. Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam Fenerbahçe Tesisleri'ne geldiği öğrenilmişti. Sarı-lacivertliler, yaptıkları paylaşımla yeni transfer Mame Thiam'ı resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...

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