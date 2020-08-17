Fenerbahçe Diego Perotti transferinde ısrarcı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Roma'dan Diego Perotti olduğu iddia ediliyordu. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin deneyimli yıldız için istekli olduğunu yazdı.

Hücum mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Diego Perotti için şartları zorluyor. Calciomercato muhabiri Daniele Longo'nun haberine göre sarı-lacivertli takım, Diego Perotti transferini bitirmek için bastırıyor.



Geçen sezon Roma formasıyla 26 resmi maçta bin 143 dakika sahada kalan Perotti, 10 gole direkt katkı sağladı. Tangocu, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı, sakatlıklardan dolayı 13 maç kaçırdı.





DİĞER