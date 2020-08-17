17 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Diego Perotti transferinde ısrarcı!

Transferi duyurdular! F.Bahçe'ye...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'nin gündeminde Roma'dan olduğu iddia ediliyordu. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin deneyimli yıldız için istekli olduğunu yazdı.

Hücum mevkisi için çalışmalarını sürdüren uzun süredir peşinde olduğu için şartları zorluyor. Calciomercato muhabiri Daniele Longo'nun haberine göre sarı-lacivertli takım, Diego Perotti transferini bitirmek için bastırıyor.

Geçen sezon Roma formasıyla 26 resmi maçta bin 143 dakika sahada kalan Perotti, 10 gole direkt katkı sağladı. Tangocu, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı, sakatlıklardan dolayı 13 maç kaçırdı.

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