Transferde istenilen rakam belli oldu! Fenerbahçe ve yeni forvet...

Son 2 sezondur taraftarın beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin satılması durumunda takıma düşündüğü isim için harekete geçti. Golcü isim için kulübünün istediği rakam da belli oldu. İşte detaylar...