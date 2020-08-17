17 Ağustos 2020, Pazartesi

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Transferde istenilen rakam belli oldu! Fenerbahçe ve yeni forvet...

Son 2 sezondur taraftarın beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin satılması durumunda takıma düşündüğü isim için harekete geçti. Golcü isim için kulübünün istediği rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 16:13
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Transferde istenilen rakam belli oldu! Fenerbahçe ve yeni forvet...

Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü oyuncusu Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Transferde istenilen rakam belli oldu! Fenerbahçe ve yeni forvet...

Sarı-lacivertli takım bu transferden yaklaşık 18 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli elde etmeyi planlarken, imzanın an meselesi olduğu ifade ediliyor.

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Transferde istenilen rakam belli oldu! Fenerbahçe ve yeni forvet...

Öte yandan Kosovalı golcüsünü İtalya'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet mevkisine takviye yapmak istiyor. Ekvador basını sürpriz bir iddia ortaya attı...

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Transferde istenilen rakam belli oldu! Fenerbahçe ve yeni forvet...

Lazio ile Vedat Muriqi görüşmesi yapan sarı-lacivertli ekibin, İtalyan takımının Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo'yu sorduğu öğrenildi.

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Transferde istenilen rakam belli oldu! Fenerbahçe ve yeni forvet...

Serie A temsilcisinin, golcü futbolcu için en az 5 milyon Euro bonservis istediği ve oyuncunun Arap ülkelerine transfer olmasının daha olası olduğu kaydedildi.

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