12 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Mauricio Lemos transferini bitiriyor! Barcelona'yı reddetmişti

F.Bahçe stoper transferini bitiriyor! Barcelona'yı reddetmişti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

dönemine hızlı bir giriş yapan ve şimdiden 5 isimle sözleşme imzalayan , stoper bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. İspanyol basını, forması giyen 'un sarı-lacivertliler ile anlaştığını ve imzanın an meselesi olduğunu duyurdu.

'nin savunmaya yapacağı takviye için dün 'dan bir haber geldi. La Provincia, sarı-lacivertlilerin ile gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan ile anlaştığını iddia etti. 24 yaşındaki stoper için İspanyol ekibine resmi teklif yaptığı ileri sürülen Kanarya'nın futbolcuyla da her konuda anlaştığı belirtildi. Uruguay 'nın formasını da 2 kez giyen genç futbolcunun önümüzdeki günlerde 'a geleceği kaydedildi. Avrupa'da , Sassuolo ve Las Palmas formaları giyen Lemos, sert futboluyla öne çıkıyor 1.87 boyundaki futbolcu, savunmadan top çıkarma özelliğinin yanı sıra hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekiyor.



BARÇA'YI REDDETMİŞTİ
Mauricio Lemos, 2017'de verdiği bir röportajda çarpıcı sözler sarfetmişti. O dönemde Sportif Direktörü Fernandez'in kendisiyle görüştüğünü söyleyen 24 yaşındaki stoper, "O sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Zorlu bir yaz dönemi idi. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim" sözlerini sarfetmişti.

Las Palmas ile 2'de 26 resmi maça çıkan Lemos, 2 bin 81 dakika sahada kaldı. Uruguaylı yıldız, bu maçlarda bir de gol sevinci yaşadı.

SAVUNMAYA TAM 3 ADAY
Lemos ile anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe, savunmaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu Malang Sarr, ve Steven Caulker'le görüşmelere devam ediyor. Yönetimin bu 3 isimden birini kadroya katması bekleniyor.

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