Mesut Özil'den flaş itiraf! "Beni yok etmeye çalıştılar"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde maaşında indirim yapmadığı için eleştirilen Özil, konuyla ilgili "İndirime gitmeyi kabul etmeyen tek işi ben değilim fakat nedense benim adım kamuoyunda çıktı. 2 yıldır beni sürekli yok etmeye, insanları bana karşı kışkırtmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. The Athletic'e konuşan deneyimli oyuncu, sözleşmesinin 1 yılı kaldığı için Arsenal'den ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. "Son güne kadar Arsenal'de kalacağım" diyen yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Bazı şeyler zor geçiyor ama Arsenal'i çok seviyorum. Her şeyimi bu kulübe vereceğim. Bu tarz durumlar beni hiç zayıflatmaz aksine güçlendirir. Geçmişte neler yapabildiğimi gösterdim, yeniden göstereceğim. Buradan ne zaman ayrılacağıma ben karar veririm, başkaları değil."
Corona virüsü salgını sürecinde maaşında indirime yanaşmadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan yıldız futbolcu, konuyla ilgili "Beni tanıyanlar açgözlü olmadığımı bilir. Bildiğim kadarıyla indirime gitmeyi kabul etmeyen tek işi ben değilim fakat nedense benim adım kamuoyunda çıktı. 2 yıldır beni sürekli yok etmeye, insanları bana karşı kışkırtmaya çalıştılar. Belki de verdiğim karar sahaya girme şansımı olumsuz yönde etkiledi." şeklinde konuştu.
Mesut Özil, 2013 yılında Arsenal'e, 42.4 milyon sterlin karşılığında İspanyol devi Real Madrid'den transfer olmuştu. Bu sezon Premier Lig'de 18 maça çıkan tecrübeli isim, sadece 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
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