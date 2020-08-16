16 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu paylaşımı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Emre'nin vedası sonrası başta takım arkadaşları olmak üzere pek çok yıldızdan veda paylaşımları geldi. Bunlardan biri de Lille'e transfer olan 'dı. Golcü oyuncu hesabından Belözoğlu için bir paylaşımda bulundu.

Emre'nin vedası sonrası başta takım arkadaşları olmak üzere pek çok yıldızdan veda paylaşımları geldi. Bunlardan biri de Lille'e transfer olan 'dı. Golcü oyuncu hesabından Belözoğlu için bir paylaşımda bulundu. Milli Takım kampından bir fotoğrafını paylaşan golcü futbolcu, "Her şey için teşekkür ederim abi, bundan sonraki hayatın daha büyük başarılarla olsun inşallah, erken bıraktın ama…'' ifadelerini kullandı.


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