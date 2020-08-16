Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Emre'nin vedası sonrası başta takım arkadaşları olmak üzere pek çok yıldızdan veda paylaşımları geldi. Bunlardan biri de Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'dı. Golcü oyuncu sosyal medya hesabından Belözoğlu için bir paylaşımda bulundu.

Emre'nin vedası sonrası başta takım arkadaşları olmak üzere pek çok yıldızdan veda paylaşımları geldi. Bunlardan biri de Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'dı. Golcü oyuncu sosyal medya hesabından Belözoğlu için bir paylaşımda bulundu. Milli Takım kampından bir fotoğrafını paylaşan golcü futbolcu, "Her şey için teşekkür ederim abi, bundan sonraki hayatın daha büyük başarılarla olsun inşallah, erken bıraktın ama…'' ifadelerini kullandı.





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