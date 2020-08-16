16 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Çizme'de gündem Muriqi

Çizme'de gündem Muriqi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Transferin gözde ismi olan , 'da konuşulan isimler arasına girdi. 'nun ısrarcı olduğu 'nin golcüsü için basınında net haberler vardı.

Transferin gözde ismi olan , 'da konuşulan isimler arasına girdi. 'nun ısrarcı olduğu 'nin golcüsü için basınında net haberler vardı. İtalyanlar, Kosovalı yıldızın 16 milyon euro artı bonuslarla Lazio'ya transferinin kesinleştiği ifade edildi.
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