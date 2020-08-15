15 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo'ya Lyon'dan dev teklif! Fenerbahçe...

Gustavo'ya dev teklif! F.Bahçe'nin cevabı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

Geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro bedelle Marsilya'dan edilen için 'te dev bir teklif geldi. Fransız temsilcisi , Brezilyalı yıldızı isterken 7 milyon Euro'luk resmi teklif iletti. Sarı-lacivertliler ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro bedelle Marsilya'dan edilen için 'te dev bir teklif geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Fransız temsilcisi , Brezilyalı yıldızı isterken 7 milyon Euro'luk resmi teklif iletti. Sarı-lacivertliler ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.

3 GOL KAYDETTİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 32 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Transferde gaza basıldı! Menajeri İstanbul'da haberin devamı

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