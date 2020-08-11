11 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Dirar hiçbir yere gitmiyor

Dirar hiçbir yere gitmiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

ile ismi anılan Nabil Dirar'ın menajeri, Faslı oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmayacağını açıkladı.

Afrika basınına konuşan Fouad Ben Kouider, "Nabil sözleşmesini daha yeni uzattı. Fenerbahçe'de yoluna devam edecek. Evet, Belçika'ya yanıma geldi ancak sadece İstanbul'a gitmek için!" ifadelerini kullandı. Dirar'ın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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