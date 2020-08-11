Dirar hiçbir yere gitmiyor

Club Brugge ile ismi anılan Nabil Dirar'ın menajeri, Faslı oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmayacağını açıkladı.

Afrika basınına konuşan Fouad Ben Kouider, "Nabil sözleşmesini daha yeni uzattı. Fenerbahçe'de yoluna devam edecek. Evet, Belçika'ya yanıma geldi ancak sadece İstanbul'a gitmek için!" ifadelerini kullandı. Dirar'ın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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