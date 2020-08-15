15 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Loic Remy harekatı! Menajeri İstanbul'da

Transferde gaza basıldı! Menajeri İstanbul'da
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

Kadrosuna 5 önemli takviye yapan , transferde listesinde dünya yıldızını aldı. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Fransız santrfor 'nin menajeriyle temasa geçti. 33 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren , 'yi gündemine aldı.

Yaz transfer döneminde Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Novak gibi önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, Fransız yıldız için harekete geçti.

33 yaşındaki golcü ismin Lille ile olan kontratı sona erdi ve şu an boşta. Remy'nin menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de Loic Remy harekatı!

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