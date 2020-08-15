15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Loic Remy harekatı! Menajeri İstanbul'da
Kadrosuna 5 önemli takviye yapan Fenerbahçe, transferde listesinde dünya yıldızını aldı. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Fransız santrfor Loic Remy'nin menajeriyle temasa geçti. 33 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Loic Remy'yi gündemine aldı.
Yaz transfer döneminde Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Novak gibi önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, Fransız yıldız için harekete geçti.
33 yaşındaki golcü ismin Lille ile olan kontratı sona erdi ve şu an boşta. Remy'nin menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
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