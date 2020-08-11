11 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Tolgay’dan indirime ret

Tolgay’dan indirime ret
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Covid-19 sonrası birçok kulüp gibi Fenerbahçe de oyunculardan ücretlerinde indirim yapmasını istedi. 2 milyon euro maaş alan Tolgay Arslan'ın buna yanaşmadığı bildirildi.

Covid-19 sonrası birçok kulüp gibi Fenerbahçe de oyunculardan ücretlerinde indirim yapmasını istedi. 2 milyon euro maaş alan Tolgay Arslan'ın buna yanaşmadığı bildirildi. Ücretini 1 milyon euro'ya düşürmesi istenen gurbetçi futbolcunun, yönetime karşı öneri olarak, "Bana Almanya'dan maaşımın bir kısmını Fenerbahçe'nin ödemesi durumunda teklif var. Kabul ederseniz giderim" dediği ifade edildi.

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