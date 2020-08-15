Garry Rodrigues'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Al Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues'e sürpriz bir talip çıktı. Yunan ekibi Olympiakos, sarı-lacivertli takımla 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak geçen sezon kendisinden beklenen performansı gösteremeyen Garry Rodrigues'e Olypiakos talip oldu.
Yunan basınında yer alan habere göre Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
1 YIL DAHA KİRALIK ANLAŞMASI VAR
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.
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