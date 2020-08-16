16 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Mame Thiam Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'daki görüşmenin görüntüleri

Mame Thiam F.Bahçe'de! İşte İstanbul'daki görüşmenin görüntüleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

Gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemeyen transfere ara vermeden devam ediyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip 'nın golcüsü Thiam ile anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına hız veren , forvet mevkine takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyordu.

Fenerbahçe yönetiminin bugün 'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam ile bir otelde bir araya geldi. Thiam, geçtiğimiz sezon 'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.

Fenerbahçe Mame Thiam ile görüştü

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe aradığı stoperi Çizme'de buldu! İşte yapılan teklif F.Bahçe aradığı stoperi Çizme'de buldu! İşte yapılan teklif
Brezilya basını açıkladı! Dünyaca ünlü yıldızdan F.Bahçe'ye ret Brezilya basını açıkladı! Dünyaca ünlü yıldızdan F.Bahçe'ye ret
F.Bahçe'nin yeni forveti kim olacak? Canlı yayında duyurdu F.Bahçe'nin yeni forveti kim olacak? Canlı yayında duyurdu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör