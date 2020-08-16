Gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe transfere ara vermeden devam ediyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Kasımpaşa'nın golcüsü Thiam ile anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, forvet mevkine takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyordu.

Fenerbahçe yönetiminin bugün Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam ile bir otelde bir araya geldi. Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.

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