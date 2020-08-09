09 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Zanka döndü

Zanka döndü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Kopenhag'ın talip olduğu Mathias Jorgensen Zanka, İstanbul'a geldi. Kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stoperin, geleceği belli olana kadar takımla çalışmalara katılacağı öğrenildi.

Kopenhag'ın talip olduğu Mathias Jorgensen Zanka, İstanbul'a geldi. Kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stoperin, geleceği belli olana kadar takımla çalışmalara katılacağı öğrenildi. Kopenhag, maaşında indirime gitmesi halinde Zanka'yı kadrosuna katmak istiyor. Transfer oyuncunun yönetimle yapacağı görüşme sonrası netleşecek.

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