13 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de corona virüsü şoku

Fenerbahçe'de corona virüsü şoku
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

 ekiplerinden 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 1 futbolcu ve 1 çalışanda Covid-19 tespit edildiği duyuruldu.

, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir.

Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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