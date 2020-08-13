13 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Mauricio Isla'ya Premier Lig'den talip!

Isla'ya sürpriz talip!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran Mauricio Isla'ya 'den sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe ile sezon sonunda yollarını ayıran Mauricio Isla'nın talipleri artıyor. Tecrübeli futbolcunun ülkesine ya da Arjantin takımlarından 'a döneceği konuşulurken flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre 'e yeni yükselen Leeds United, Isla'yı renklerine bağlamak istiyor.

32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Juventus, Cagliari, QPR ve Marsilya gibi takımların formalarını da giydi. Fenerbahçe'de toplam çıktığı 91 maçta 13 asiste imzasını attı.

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