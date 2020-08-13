13 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Diego Perotti kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Diego Perotti kimdir?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Perotti, döneminin en gözde isimleri arasında yer alıyor. Birçok futbolsever Perotti hakkında araştırma yapıyor. Peki, kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

döneminin gözde isimlerinden biri olan birçok kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun yaşamı ve özellikleri merak konusu oldu.

DIEGO PEROTTI KİMDİR?

Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin Moreno'da dünyaya geldi. CD Meron altyapısında futbola başlayan Arjantinli yıldız kariyerinde Sevilla, , Genoa ve Roma gibi dünyaca ünlü takımların formasını giydi. Genel olarak sol kanatta görev alan Perotti, sağ ayağını etkili olarak kullanabiliyor. Perotti'nin boyu ise 179 cm. Kariyerinde 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası yer alıyor.

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