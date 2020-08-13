Diego Perotti kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Perotti, transfer döneminin en gözde isimleri arasında yer alıyor. Birçok futbolsever Perotti hakkında araştırma yapıyor. Peki, Diego Perotti kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan Diego Perotti birçok kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun yaşamı ve özellikleri merak konusu oldu.
DIEGO PEROTTI KİMDİR?
Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin Moreno'da dünyaya geldi. CD Meron altyapısında futbola başlayan Arjantinli yıldız kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma gibi dünyaca ünlü takımların formasını giydi. Genel olarak sol kanatta görev alan Perotti, sağ ayağını etkili olarak kullanabiliyor. Perotti'nin boyu ise 179 cm. Kariyerinde 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası yer alıyor.
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