18 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Mame Thiam imzayı attı hedefini duyurdu! "Fenerbahçe'de..."

İmzayı attı hedefini açıkladı! F.Bahçe'de...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

, 'dan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. 27 yaşındaki golcü, imza sonrası ilk açıklamalarını yaptı. Thiam, "Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak" ifadelerini kullandı.

Kulüp televizyonuna konuşan Senegalli forvet , hedeflerini açıkladı.

Thiam'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle gerçekten teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edebilirim. Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum.

Geçen sene kendi adıma iyi geçen bir yıldı. Bu performansım neticesinde 'ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum ve bu sene maksimumumu sergileyeceğim.

Fenerbahçe'yi tanıyorum. Zaten takip ediyordum. Çok büyük bir kulüp. Bir an önce oynamak istiyorum. Ayrıca covid salgınının da bir an evvel sona ermesini istiyorum taraftarlarımızla buluşma adına çünkü onlar oynamak adına bizim için çok güçlü bir unsur olacak."

Mame Thiam resmen F.Bahçe'de! haberin devamı

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