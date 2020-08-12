Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş cevabı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Mert Hakan Yandaş transferiyle ilgili açıklamalarına cevap vererek "Mustafa Cengiz'in sözlerini biraz üzülerek biraz da gülerek izledim. Mert Hakan ile görüştüm, '10 Haziran'a kadar sözüm var' dedi. Mert Hakan'ın bize geliş şartları Galatasaray'ın önerdiğinden daha makul." ifadelerini kullandı.

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